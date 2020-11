Cuando nadie lo esperaba y muchos lo marcaban como el “acomodado” del “Cantando por un Sueño” (El Trece), Lizardo Ponce quedó fuera del reality de LaFlia luego de ir a la votación telefónica con Agustín “Cachete” Sierra.

El conductor de la “Previa del Cantando” (Magazine) aceptó su derrota pero luego se enojó y así lo manifestó en “LAM” (El Trece): “No sé si hubo alguien antes tan castigado acá, que lo llamen todo el tiempo acomodado y que le rompan tanto las pelotas. Y acá está, se va el acomodado. En parte es un alivio. Esto es un programa de televisión y somos todos participantes. Acá está”, dijo el amigo de Yanina Latorre visiblemente molesto.

Luego el joven apuntó directamente contra Charlotte Caniggia quien fue la participante que lo acusó de tener ciertos beneficios dentro del concurso: “Ya está, que siga Charlotte y que la pase bien. Yo no la pasé mal. Esto lo disfruto mucho, estoy muy feliz trabajando acá. Estoy muy contento y muy agradecido. Me da bronca irme con ese título y rótulo que me pusieron por decir”, comentó enojado.

Y luego fue por más: “Hay muchos periodistas mala leche. Entre periodistas no hay compañerismos, son muy pocos los que te tiran buena onda. Con tal de reírse dicen cualquier cosa. Sacando a Charlotte, hay muchos mala leches. Pero ya está, me fui, me chupa un huevo Ya me fui”, finalizó el influencer.