Luego de posar sin ropa en sus redes, Barby Franco acusó a una mediática de abusar del Photoshop

Hace algunos días Fernando Burlando dijo a Florencia Peña en su programa de Telefé, que le exigió a su novia Barby Franco que no contara cada detalle de su relación porque se sentía expuesto.

La novia del letrado había manifestado su enojo por los frustrados intentos de casamiento con su novio por motivos inesperados.

Ahora y ya más calmada, la mediática fue invitada a sumarse temporalmente al panel de las angelitas en “LAM” (El Trece) y no dudó en decir lo que pensaba de una publicación de Mariana Brey, también parte del ciclo de chimentos y que está de vacaciones.

“El otro día subió una foto re photoshopeada y dije Brey no tiene esos glúteos”, comenzó diciendo Barby e inmediatamente Yanina Latorre le contestó: “A vos te da celos porque Burlando la vio desnuda, pero tiene un lomazo”. “Ay, qué horror. ¿Me vas a decir que esta foto no tiene photoshop?”, insistió Barby.

“No tiene photoshop. Por ahí es de un buen ángulo. Ella tiene ese lomo”, dijo Cinthia Fernández. “¿Boluda me estás jodiendo? Yo la vi una vez en Misiones cuando fuimos a un evento y no tenía este lomo. No critico los cuerpos, pero que se acepte cómo es. Esta foto tiene photoshop”, retrucó Franco.

La pelea entre Franco y Brey no es nueva y comenzó cuando Mariana dijo que había mantenido un romance con el abogado antes de conocer a Barby.

Segura de sus palabras, Barby quiso demostrar que a ella no le hacen falta los filtros ni el Photoshop y compartió en su cuenta de Instagram una foto impactante frente a un espejo y al lado de su enorme pileta.

Con una bikini plateada y negra la joven modelo escribió: “FLASHEANDO POOL PARTY Y MI TRAGO” y sus fanáticos le dejaron más de 34.600 “me gusta” agradeciendo la onda y la belleza de la modelo.