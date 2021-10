Luego de las peleas en ShowMatch, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se irán de vacaciones por separado

En las últimas semanas, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés tuvieron más de una diferencia en el piso de ShowMatch que alimentaron los rumores de que algo no anda bien en la pareja. Lo cierto es que no debe ser fácil convivir y trabajar juntos y luego de un año en el que compartieron muchas cosas, decidieron irse de vacaciones por separado.

“Cada uno hace un viaje con sus respectivos hijos. Tinelli se va al sur y Guillermina a la otra punta del país: a las Cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones”, reveló Ángel en su programa radial. “Guillermina se va con todos sus hijos menos con Lolo, que se va con su padre y sus otros hermanos”, detalló.

Por otra parte, el periodista dio su opinión sobre el entredicho entre el “Cabezón” y la empresaria, que se negó a desfilar en la pista para mostrar su look. “Guillermina me gusta mucho. No me gustó lo de ayer con Tinelli, pero tiene carácter y piensa lo que hace y dice. Me siento identificado. No tenía ganas de desfilar y me parece bien que no lo haya hecho”, señaló.

Y explicó por qué Marcelo decidió adelantar las grabaciones del programa y hacer una escapada familiar: “Es muy difícil coordinar tanta gente y tanto movimiento en la pista de ShowMatch. Se trabaja con una superproducción por más que muchos la critiquen”.