Luego de la reconciliación de Tinelli y Guillermina, Nicole Neumann lanzó un picante comentario

En medio de una ola de reconciliaciones amorosas en el mundo del espectáculo donde muchos famosos volvieron a apostar al amor como Nico Cabré y Laurita Fernández o Flor Vigna y Nico Occhiato, Nicole Neumann fijó su atención en la pareja de Marcelo Tinelli y Guille Valdés y fue implacable al opinar sobre esa relación.

La ex de Fabián Cubero se mostró desconfiada con respecto a los mensajes románticos y posteos extraños que el conductor le hace a la modelo.

Hace unos días Valdés compartió una historia de una situación familiar en donde ella le enseñaba inglés su hijo Lolo y Tinelli, supuestamente estaba en la cabecera de la mesa filmando la situación.

Este fin de semana el empresario compartió una selfie de la pareja a modo de confirmación de la nueva apuesta al amor.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés volvieron a mostrarse muy enamorados en las redes. - Foto: Instagram

Este lunes en “Nosotros a la Mañana” (El Trece) Ariel Wolman contó la feliz noticia de la reconciliación y dijo: “Lo único que pusieron fue un corazón abajo pero ya con eso dicen todo”.

Ante la afirmación de su compañero de panel Nicole Neumann maliciosa acotó: “Sí, pero la historia a las 24 horas se va, no es lo mismo que el posteo, que queda fijo. A mí con la historia no me conformás”, finalizó irónica.