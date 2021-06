Luego de la locutora de antaño de Showmatch, Ricky Maravilla confesó que tampoco ve La Academia

En las últimas galas, Showmatch apostó con todo al ritmo de “Imitaciones Perfectas”, una sección que su nueva versión llamada La Academia presentaba como innovador. De hecho, seguramente los productores y el mismo conductor contaban con este plus para poder subir finalmente el rating que desde hace algunos días no supera los 10 puntos y queda muy por detrás de MasterChef Celebrity 2 y Doctor Milagro. Pero a pesar de las destrezas e imitaciones de los participantes que se transformaron por completo en personajes famosos, el público sigue sin interesarse por un programa que parece ya haber pasado su mejor momento.

De hecho, ayer una de sus locutoras de antaño, Marcela Feudale, afirmó que ya no ve el programa. “No quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas”, dijo cuando le consultaron. Y a esta opinión se sumó un cantante, que había sido interpretado por Julieta Puente en las imitaciones.

Ricky Maravilla se encuentra en conflicto con el programa que llevó a la fama a Marcelo Tinelli y ha logrado consagrarse como uno de los preferidos durante 20 años. Pero su lapidaria opinión no va en contra del ciclo mismo, sino que encuentra la falla en las nocivas devoluciones del jurado, integrado por Ángel De Brito, Jimena Barón, Pampita Ardohain y Hernán Piquín.

Para él, el jurado dijo “palabras que están totalmente de más, como decirle a una artista que algo que hace es horrible. Nooooo.... No me gustó para nada lo que le dijeron a esa chica, ni como la trataron. Quizás no hay un cien por ciento de baile, pero en vez de criticarla hay que incentivarla para que mejore”, explicó sobre el desempeño de Julieta, pero lo mejor de todo es que decía la crítica en la misma cara de De Brito, que era quien lo estaba entrevistando.

La confesión de Ricky Maravilla

Sin dejar pasar esas actitudes el cantante volvió a apuntar contra los cuatro: “Si uno le busca absolutamente todos los puntos, digamos, puede haber alguna falencia. Pero utilizar esas palabras está muy de más”.

Pero fue otra la declaración que impresionó y que dejó en claro que más de un famoso ya no está en el mismo ritmo de Showmatch: “Muchísima gente que me llama me dice ‘Yo no miro más el programa’, en un momento que ustedes necesitan que los vean, en un momento que ustedes necesitan que la gente esté de su lado”. La razón para el cantante era clara: “Creo que se tiran a la gente en contra”.

Como última revelación, Maravilla dio razones por las que hace un año había decidido no sumarse al Cantando 2020: “Le consulté con mucha gente que me sigue y todos coincidieron en que ‘no vayas, porque te van a denigar, a vapulear’ y le hice caso a la gente”. Declaraciones fuertes, que solo dejan peor parado al programa de Tinelli.