Luego de la furia por las nuevas restricciones en el AMBA, Nazarena Vélez se divirtió frente al espejo

Este miércoles el Presidente de la Nación anunció las nuevas medidas para detener la ola de contagios en Buenos Aires y decreto que se reducirá la circulación, las clases en los establecimientos educativos serán suspendidas, al igual que las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados.

Indignada con la situación Nazarena Vélez usó sus redes sociales para volcar su furia al decir: “¡Miren cómo tengo el pecho de colorado! ¡Los nervios que tengo! ¡Los nervios! Ustedes saben que yo trato de estar calmada todo el tiempo. De hecho, tengo música de fondo, pero de verdad es que estoy indignada. Estoy en completo desacuerdo con que se cierren los lugares en donde uno labura. Estoy en completo desacuerdo. Sé que este virus está, que es una mierda y que se están muriendo millones de personas, pero no creo que sea la solución dejar sin trabajo a la gente. Porque si no te morís por el virus, te vas a morir de hambre”, exclamó a través de una historia de Instagram que tuvo adhesión de los fanáticos de la actriz.

Ahora y más relajada, la novia de Santiago Caamaño se entretuvo frente al espejo y con la excusa de estar aburrida habló de sí misma: “Aburrida frente al🪞 #posesparafoto. Desde hace un tiempo (no mucho) me convertí en una mujer que intenta meterle onda hasta al fracaso. De esa forma la pasó mejor inclusive en pandemia. Y vos como la llevas⁉️”, interrogó la mediática a sus fanáticos.

En la publicación Vélez se mostró vestida con un conjunto de algodón negro y zapatillas blancas. En algunas de las fotos, la actriz se levantó su remera y mostró más de su cuerpo de mujer real generando empatía con sus fanáticos.

El posteo ganó más de 12 mil “likes” con mensajes de agradecimiento a Nazarena por sus comentarios y consejos: “Hay días que lloro...que estoy triste...pero le meto toda la onda posible...vos me ayudas un montón ❤️ Te quiero ❤️”, “Así es Naza hermosa❤️ igual yo, cambie mi actitud ante la vida y me siento mucho mejor, hasta empecé a estudiar🤗🤗😁 besos desde Catamarca😘😘😍 “ Hermosa! Guerrera, autentica pero siempre con mucha luz ❤”, “A mí la pandemia me ayudó a convertirme en una gran emprendedora y me demostró que todos tenemos una fuerza interna que nos ayuda a salir adelante hasta en los peores momentos. A poder generar desde lo que uno ama”.