Luego de dar la primicia del casamiento de Luciana Salazar, Marcelo Polino sumó más datos

Luego de generar impacto en su visita a “Polémica en el Bar” (América) Marcelo Polino anunció la boda para el 2021 de Luciana Salazar y, a partir de ese momento, todo se volvió una locura en la vida de la prima de Sebastián Ortega.

Esta semana, Polino fue entrevistado por “El show del problema” (El Nueve) y el jurado del Bailando explicó por qué decidió contar esa primicia frente a su amiga y en vivo en un programa de televisión: “Cuando vas a un programa decís ‘entrá bien arriba, contá algo’ y yo tenía esa información de que a Luciana le habían propuesto casamiento. Y entonces entré con eso pero no sabía que le iba a caer tan raro a ella porque hay un clima festivo en el programa”, recordó el periodista.

“Ese acting berreta que hizo no se lo creo, seguramente te mandó ella a decirlo”, le dijo Cinthia Fernández. “Te cuento una cosa que no conté ahí: que cuando esta persona le propuso casamiento a Luciana lo hizo en un supermercado y ella me lo contó desde ahí. Jamás voy a decir el nombre si no lo dice ella, pero me quedé helado”, agregó Polino.

Comprometido a no dar datos sobre la identidad del futuro marido de Salazar, Polino solo dijo que es ‘una persona importante’: “No es un artista ni es del medio. Si te digo el nombre lo vas a sacar. Es argentino”, aseguró.

Consultado sobre la fecha de inicio de la relación, el conductor dijo: “Yo no quiero dar fechas porque capaz que hay superposición con otros. Lo del supermercado fue hace como un mes y pico”, dijo.

Según la revista Gente la propuesta habría llegado en mayo cuando Salazar y su pareja durante las compras en el súper el caballero en cuestión le dijo: ‘cuando seas mi mujer… porque vamos a casarnos”.