Luego de anunciar su compromiso, Pico Mónaco contó que ya se casó en Palm Beach

Este lunes se conoció la información que Juan Pico Mónaco estaba comprometido con su novia Diana Arnopoulos luego de algunos meses de novios. Refugiados en el estado de Florida los enamorados compartieron sus días entre planes de boda y futuros proyectos juntos.

Pero luego de la confirmación del compromiso, Ángel de Brito reveló que el tenista y su novia en realidad se habían casado y así lo manifestaron en sus redes sociales.

Este lunes Diana Arnopoulos posteó en su cuenta de Instagram una foto con el anillo de compromiso: “Sí, quiero pasar el resto de mi vida contigo”, escribió ella en inglés. Y cuando todos hablaban de la futura boda de la joven y el argentino, horas más tarde publicó otra foto al mismo tiempo que Pico con la frase “Mr. & Mrs Mónaco”, dejando en claro que ya habían contraído matrimonio en Palm Beach.

Nuevamente el conductor de “LAM” (El Trece) sumó información y compartió una fotografía de la pareja con barbijos sosteniendo el certificado matrimonial.

También una twittera llamada Lorena dio más información a través de su cuenta en la red del pajarito: “Si a alguien le importa, se casaron en el condado de Palm Beach, ciudad de Delray Beach, no en Miami. Como a una hora de Brickell donde ellos vven”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Y no esperaron nada una vez que pidieron la licencia de matrimonio. La sacaron el 24 de junio y no podían casarse hasta el 28. Desde que aplicás para la licencia tenés que esperar tres días obligatorios y la licencia es válida por 3 o 6 meses, no me acuerdo bien”, finalizó.