Luciana Salazar y su selfie frente al espejo con la que revela que no usó bombacha para bailar en “Showmatch”

Luciana Salazar está muy contenta con su vuelta a la pista de baile “Showmatch” y en sus dos presentaciones ha cosechado muy buenos puntajes y los halagos de todos. Y más con el vestuario que usó para la imitación de Kylie Minogue.

La mediática usó una prenda muy similar a la de la cantante en el que parecería que no usa ropa interior en la parte inferior de su cuerpo. Y con unas fotografías de alto voltaje, la rubia lo confirmó. En las historias de Instagram, Luli se mostró como Dios la trajo al mundo desde su camarín.

Salazar se sacó una selfie frente al espejo luciendo un top de color bordó, tacos finos del mismo tono de su piel y sin bombacha. Y segundos después se mostró ya lookeada con el vestuario correspondiente. Sus fans enloquecieron y aplaudieron su lomazo.

“Preparando a Kylie”, escribió en la primera fotografía y luego compartió: “En camarines esperando la sentencia de @showmatch”.

Pero eso no fue todo, después de salir a escena, Luciana compartió varias postales de lo que fue su actuación junto a Jorgito Moliniers, su partener, y Uriel Sambrana, el bailarín invitado.

Salazar cantó una recopilación de varias canciones de la artista australiana: “Can’t get out of my head”, “Slow” y “The Locomotion”. Pero su coreo hot no gustó del todo. Aun así sigue en competencia y ya prepara el próximo ritmo.