Luciana Salazar renunció a La Academia y explicó cuáles fueron los motivos en una emotiva despedida

Ya lo habían adelantado la semana pasada, aunque finalmente este lunes Luciana Salazar dio al aire la noticia de que se retiraba del certamen de Marcelo Tinelli.

La modelo renunció a su puesto en La Academia de Showmatch por razones personales que la dejaron fuera a ella y a su pareja. Y aunque venía muy bien en las pruebas y logró evitar y a duelo en este ritmo con niños, finalmente tuvo que anunciar que se retiraba de la competencia.

“El último puntaje, que no lo vamos a dar, es el de Luciana Salazar, que va a comunicar algo que ya nos había dicho, pero llegado el momento quiero que vos lo digas, más allá del voto”, le expresó Marcelo Tinelli a la modelo, dando lugar a su descargo.

En ese momento, pasó al frente Luciana junto a su pareja de baile y dio la noticia de que su paso por Showmatch había terminado.

“Para mí es difícil tomar esta decisión”, comenzó. “Porque igual yo ya lo había hablado con la producción y mi equipo por supuesto, pero tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija, que es de otra nacionalidad, y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y después tal vez no pueda entrar al país, así que tengo que irme de urgencia y no llegaba con los tiempos para seguir en el certamen”, explicó y agradeció a todo su equipo.

Una vez fuera del aire y habiendo anunciado su partida, la actriz habló con Teleshow y admitió que “esto surgió dos o tres semanas atrás cuando salió el tema del ingreso a Estados Unidos.”

“Mi hija es americana, yo estoy tramitando la ciudadanía y bueno, tengo que ir a hacer unos trámites urgentes. Y tengo que ir antes para que me pueda vacunar porque a partir de noviembre no se puede ingresar más si no estás vacunado. Así que bueno...surgió todo medio a último momento”, señaló.

Y aunque Luciana ya no forma parte del certamen, la competencia debe seguir adelante y esta noche se conocieron las parejas que irían a duelo. Serán Nazareno Móttola, Agustín Barajas, Lizardo Ponce y Cande Ruggeri quienes se enfrentarán en el reto de hoy.