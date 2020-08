Lucía Galán se metió en la pelea de Patricia Sosa y Valeria Lynch y tomó partido

Las interna entre las máximas figuras femeninas de la música argentina se destapó con todo. Después de que Patricia Sosa acusara a Valeria Lynch de traición y asegurar que “ya no es su amiga” por obligarla a cambiar la fecha de su show vía streaming, Lucía Galán se metió en la pelea y dejó en claro de qué lado está.

“Me pareció que fue como un hartazgo de parte de ella (Patricia). Quedé sorprendida por la sinceridad y por la forma directa de decir las cosas, que quizás públicamente no lo había hecho. Hay actitudes que marcan la personalidad de la gente, seas artista o no. Pero esta no es mi historia de amistad con Valeria, esta es una historia entre ellas. Sí fueron amigas y compartieron humana y profesionalmente muchas cosas”, dijo la cantante de “Los Pimpinela” en diálogo con “Intrusos”.

La hermana de Joaquín reconoció que tuvo algún que otro problema personal con la “Extraña Dama”, pero que todo es parte del pasado: “Mi tema personal con Valeria yo lo hablé personalmente con ella en su momento. Volver para atrás y meter el dedo en la llaga en historias que no me corresponden, no me gusta...”.

Para ella, el conflicto podría haberse solucionado de otra manera: “Quizás en vez del mismo horario hubiera preguntado si se hubiera podido hacer a otra hora, para no superponer al público, que realmente puede llegar a ser el mismo. No me corresponde meterme en esto. Lo que digo, lo hago en el chat privado de WhatsApp que tenemos...”.

“Yo soy amiga de Patricia y soy colega de Valeria. Le tengo respeto, afecto pero no he vivido cosas con Valeria. Ni ella de contarme su vida ni yo de la mía. En el chat somos muy objetivas a la hora de opinar, no endulzamos el oído para darle una sobadita en el lomo. Somos muy directas...”, cerró la artista, dejando en claro su cercanía con la esposa de Oscar Mediavilla.