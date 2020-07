Lucía Celasco ¿violó la cuarentena?: una foto la dejaría en evidencia

El Área Metropolitana de Buenos Aires está bajo una estricta cuarentena y las salidas recreativas y deportivas solo quedarán para los niños, durante el fin de semana. Por lo que la gran mayoría de los habitantes deben solicitar permiso para circular.

Y la duda está en si Lucía Celasco, lo pidió o no. Este martes, la nieta de Susana Giménez compartió en su Instagram una postal en la que se la ve arriba de su auto junto a su perro y claro, los usuarios desataron el escándalo de si violó o no la cuarentena.

La joven modelo se desempeña como diseñadora de moda, rubro que no está exceptuado por lo que no podría estar andando en la vía pública para ir a su local o fábrica. Aunque varios de las personas justificaron a Lucía, dado que su pareja es empresario gastronómico y podría estar ayudándolo en los locales habilitados para take away.

Hipótesis descartada por otros, quienes remarcaron que la mascota de la It Girl no podría estar en ningún lugar donde se venda comida.