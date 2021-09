Lourdes Sánchez reemplazó a Guillermina Valdés en Showmatch y Jimena Barón la atacó sin piedad: “Fuiste muy...”

Guillermina Valdés se ausentó este viernes de Showmatch por temas laborales y la reemplazó Lourdes Sánchez. La presencia de la bailarina en el jurado de La Academia no le cayó muy bien a Pampita, pero mucho menos a Jimena Barón, quien le dijo las cosas en la cara y sin pelos en la lengua.

“Aunque Ángel de Brito diga que están peleadas, que se odian entre mujeres, yo las vi saludarse muy bien. Hoy a la mañana dijo que a Lourdes la odian Pampita y Jimena”, lanzó Marcelo Tinelli luego de presentar a todo el jurado de este viernes y buscó la complicidad del conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“No la quieren porque en La Previa de La Academia se la pasa destruyendo al jurado, especialmente a las chicas”, dijo De Brito acerca de lo que hace Lourdes en el programa que conduce con Lizardo Ponce, donde al parecer no habla muy bien de Jimena y Pampita.

Lourdes Sanchez y Chato Prada

“¿Vos nos destruís?”, acorraló Pampita a la mujer del Chato Prada. Pero ella lo negó rotundamente y con absoluta seriedad: “No, que yo recuerde, no”.

Pero al escucharla, Jimena Barón no se contuvo expresó: “Yo no tengo ninguna pelea con ella porque no la conozco y en lo personal, antes de hablar de la gente, me gusta conocerla. Pero sí, ha sido muy mala. Por lo menos conmigo, sí”.

Las palabras de La Cobra sorprendieron a Lourdes, quien fue panelista de LAM y con risa nerviosa volvió a insistir que “no se acordaba”.

Lourdes se mostró feliz y agradecida de volver a Showmatch y así manifestó horas antes en su programa: “Estoy muy feliz. La verdad es que estoy muy contenta porque yo amo esa pista y siempre me gustó ser jurado desde mi casa a través de Twitter”.

“Hoy, estar ocupando ese lugar tan prestigioso, de verdad que para mí es un sueño. Imaginate que yo me vine en el 2008 de Corrientes con mi valijita y mis trenzas y hoy estar en ese lugar significa mucho para mí”, comentó Lourdes con alegría.

“Le agradezco a Marcelo Tinelli porque sé que fue él el que pensó en mí. El Chato Prada no tiene nada que ver porque si hay cosa que no hace es tirar mi nombre. Lo voy a hacer con mucho orgullo porque es un lugar que yo sé que muchos quieren estar y lo voy a aprovechar”, resaltó.