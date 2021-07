Lourdes Sánchez habló de la propuesta de casamiento que le hizo el Chato Prada en Mendoza: “Entre vinito y vinito...”

Lourdes Sánchez y el Chato Prada estuvieron el fin de semana en Mendoza y se hospedaron en un hotel boutique de Tupungato. La pareja disfrutó del invierno mendocino y sobre todo de los vinos, lo que despertó en el productor de Showmatch las ganas de casarse con su pareja, con quien tiene un hijo en común.

La bailarina y el productor llevan muchos años juntos, y si bien en algún momento hablaron de casamiento, nunca con la seriedad con la que lo hicieron en su paso por la provincia. Incluso fue él el encargado de dar la noticia a través de las redes.

En tanto que la conductora de La Previa de La Academia habló de la propuesta que le hizo el Chato en su programa y contó algunos detalles de la intimidad de ese momento. “Es algo que empezó a aparecer en nuestras charlas de parte de él, lo cual es raro porque fui yo la que preguntaba cuándo nos casamos. Yo planté bandera blanca pensando que nunca iba a tener la posibilidad de casarme con él”, contó Lourdes.

Lourdes Sánchez y Chato Prada, en Mendoza Instagram

“Pero este año fue él quien empezó a tirarme el tema, y en Mendoza, entre vinito y vinito pasó. Ese fue el día en que más chupado estaba. Fue un almuerzo en el que la sobremesa duró hasta las cinco de la tarde. Yo le dije que se iba a tener que hacer cargo y tenemos a alguien buscando fecha, porque está difícil”, agregó la conductora.

Sin embargo, se sinceró y contó que no tiene muchas ganas de organizar la fiesta, pero lanzó una posible fecha para la boda. “Me da fiaca el tema de la fiesta, mucha fiaca. No quiero gastar un peso”, dijo la artista.

Además, resaltó que su manager no consigue la fecha que ella quiere. “No se consigue fecha para cuando yo quiero, aunque siempre alguien se puede pelear a último momento y ahí entramos nosotros. Yo quiero que sea entre octubre y noviembre”, cerró Lourdes Sánchez sobre la posible fecha de casamiento con el Chato Prada.