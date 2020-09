Lourdes Sánchez defiende a Laurita Fernández frente a los dichos de Intrusos

“Leí un mensaje y necesito defenderme de una cosa que está pasando en otro canal, que están diciendo cualquier estupidez”, dijo de repente Lourdes Sánchez en “Hay que ver”. La panelista tenía un fuerte descargo que hacer contra algunos rumores que rondaban y que se habían despertado desde su debut como conductora de “La Previa del Cantando”. Los mismos apuntan nuevamente al origen de su antigua enemistad con Laurita Fernández.

Aprovechando el espacio, Lourdes salió a desmentir los dichos que Debora D’Amato había dicho en Intrusos alegando una supuesta “icardeada” por parte de Laurita, que habría sido el verdadero motivo del distanciamiento entre ambas. D’Amato asegura que aunque Sánchez no lo admite, existió un mensaje de Whatsapp por parte de la rubia al Chato Prada. Y Jorge Rial la avaló: “Sospecho algo con el Chato”.

Sin entender mucho y esperando una aclaración, José María Listorti le dejó tiempo a la panelista para que pudiera hablar: “Están diciendo mentiras, es un programa que miente, que dicen pavadas todo el tiempo y se meten con nosotras porque somos exitosos, es un programa que le va bárbaro y quieren meter púa todo el tiempo entre Laura y yo, y nada que ver. Están diciendo cualquier idiotez. Laura jamás le mandó un mensaje al Chato. Dejen de mentir”.

Con un nudo en la garganta, Lourdes también descargó hacia otros comentarios de los periodistas del programa de Rial: “Están diciendo que me dan La Previa del Cantando de consuelo. Yo no necesito consuelo de nada, estoy agradecida a Laflia que siempre me da trabajo. Para lo único que necesito consuelo es para las cosas duras que viví en mi vida. Nada más”.

Y para finalizar el tema, fue contundente y tajante sobre un tema que le parece “cualquiera”, además de defender a Fernández frente a los dichos: “Siempre la ponen a Laurita en ese papel (de icardiar) cuando fue el rumor (de romance) con Marcelo Tinelli. Siempre la ponen en ese lugar. La estoy defendiendo y todo. Me parece malísimo lo que hicieron”.