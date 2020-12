Lourdes Sánchez confesó que se cansó de pedirle casamiento al ‘Chato’ Prada

Aunque mantienen una sólida relación y un hijo en común la pareja formada por Lourdes Sánchez y el Chato Prada seguirá siendo eso, sólo una pareja.

La ex participante del Bailando se cansó de pedirle al productor y mano derecha de Marcelo Tinelli que formalicen el compromiso, pero el hombre no quiere volver a equivocarse.

En el programa “La Previa del Cantando” (Magazine) Lourdes comentó: “Es algo por lo que yo luché un montón y nada, me ganó por cansancio que no me voy a casar. Tengo el presentimiento de que nunca me voy a casar. Ojalá que la vida me sorprenda, porque así tenga 70 años yo voy a seguir con las ganas”, dijo la modelo.

Luego dijo: “Al principio esperaba que él lo haga, veía que la mano venía muy difícil entonces se lo propuse yo. Le dije que no iba a gastar nada porque su preocupación era que era muy caro casarse. Le dije ‘no, yo te consigo todo, si querés nos casamos solo por civil’”.

No sólo fueron pedidos sino también peleas relacionadas con el tema: “Muchas veces se lo propuse, fue motivo de peleas. Hasta que llegó Valentín y ahí como que se me fueron un poco las ganas, porque siento como que ya se formó esa familia que yo tanto deseaba. Pero si me guío por mis padres veo que es hermoso, están hace más de 40 años casados y es lo que yo sueño para mí también…Él ya se casó y no funcionó, entonces quizás le quedó esa cosa de que también le puede pasar conmigo, igual estamos hace más de diez años juntos”, finalizó.