Los trajes coreanos con los que el jurado de MasterChef Celebrity 2 sorprendió en la noche del jueves

MasterChef Celebrity 2 se va acercando poco a poco a la final de su segunda edición. A pesar de que cada semana los jueces parecen seguros en las decisiones que toman respecto a los eliminados, se puede sentir cierta tensión en el aire en los días claves antes del domingo. Entre ellos, el jueves de última chance es el peor. Pero con la intención de bajar el estrés de los participantes el jurado se presentó con unos originales trajes, en honor también a la comida temática de la noche, la coreana.

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, con sombreros característicos y trajes típicos, fueron recibidos con aplausos y varios elogios. “El arte de la elegancia”, “Muy serios vestidos”, “Muy lindos eh”, decían por la sala, aunque ellos se mostraban serios antes las risas y sorpresa de los participantes. Al mismo tiempo y para acompañar, ingresó un grupo musical del país que con bombos y platillos que hicieron una demostración de su cultura y dejaron a la vista sus mayores tradiciones.

Quien no se inmutó y los desafió fue el mismo Santiago Del Moro que, entre risas, les pidió un desfile especial para poder apreciar los trajes. Georgina Barbarossa dijo entonces un divertido comentario respecto a Betular: “Damián parece Mirtha Legrand recién levantada para tomar el desayuno”. Mientras, Claudia Fontán aclaró que estaban”todos para ponerlos arriba de una torta”.

Juanse apunta contra Georgina Barbarossa

Pero ni bien empezaba la competencia, el mismo clima de tensión se instaló entre las estrellas, que batallan por seguir en carrera y miran de lado a lado por los rumores de trampa. Cuando las devoluciones ya estaban hechas, el jurado definió que Juanse y Georgina Barbarossa habían sido los peores de la noche. Pero tras un corto preámbulo, se decidió que era la actriz quien se salvaba.

“¿Qué pasa, Juanse? ¿Te enojaste?”, le entonces al verle mala cara. “No, estoy acostumbrado”, murmuró el músico resignándose al delantal negro

“No estoy mal”, dijo él, tratando de dejar atrás el tema. “Ay, no te pongas así. Me hacés agarrar culpa”, dijo entonces Georgina, pero no se esperaba la respuesta de Juanse: “Y, tenela”. Pero aunque lo dijo con cierta bronca, la actriz se lo tomo a risa y dijo a los demás “¡que guacho!”.