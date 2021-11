Los tacos de Mariano Caprarola le jugaron una mala pasada en la alfombra roja de los premios Martín Fierro

Si bien la noticia de la caída de Chiche Gelblung en el Luna Park durante la entrega de los premios Martín Fierro a las producciones por cable del 2019 y 2020 fue sorpresiva por la herida del periodista en la boca, no fue la única de la noche.

Gelblung, en la entrada al mítico estadio, tropezó con la bicisenda y se lastimó la boca generando preocupación. Luego el mediático fue premiado por su programa “70.20.20″ como Mejor Programa Periodístico.

También Mariano Caprarola tuvo su momento de tensión pero en la alfombra roja. El especialista en moda asistió al evento en representación de “La Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine) y por unos altos tacos, quedó tendido en el piso ante la mirada de todos los presentes.

Totalmente vestido de negro, con un impecable traje, anteojos oscuros y un chal con plumas negras Mariano no pudo manejar el calzado elegido y perdió el equilibrio.

Invitado este miércoles al programa de Carmen Barbieri, el influencer comentó: “Yo quería que salga al aire. ¿Vieron cómo las chicas que muestran las tetutis en el Bailando? Bueno, yo dije ‘me tengo que caer’”, dijo entre risas.

La conductora dijo que quizás se enganchó con algún cable de cámaras pero Caprarola sumó: “Yo no quería que me levanten. No se me salieron los zapatos”.