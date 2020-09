Los románticos mensajes del novio de Marcela Tauro en medio de su aislamiento por Covid-19

Luego de realizarse el cuarto hisopado, Marcela Tauro se contagió de coronavirus en su ámbito de trabajo de la radio. Además de ella, otras figuras como Santiago del Moro, Catherine Fulop y Maju Lozano también se infectaron y están aisladas.

Hace una semana atrás, la ex Intrusos comentó que estaba harta de hisoparse por casos cercanos a ella: “¡Ya no puedo más! Ya pido tenerlo (el virus). Es el cuarto hisopado que me hago y el cuarto protocolo en casa”, dijo sobrepasada por la situación y la incertidumbre vivida en cada test.

Finalmente y luego del cuarto testeo Tauro dio positivo y, por ser asintomática, está aislada en su casa y lejos de sus afectos: “Estoy sin síntomas y aislada. Estoy bien de salud y de ánimo. Gracias a todos”, comentó la panelista de “Fantino a la Tarde” (América) para tranquilizar a sus seguidores.

La pareja está separada porque ella tiene coronavirus

En esta situación, su novio Martín Bisio le dedicó su amor a la distancia en una historia de Instagram. Junto a una foto de la pareja en un evento, el rosarino escribió: “Te amo y te extraño mucho”, expresó junto a un corazón.