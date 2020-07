Los ex participantes de “Bake Off” calentaron la final con indirectas para Samanta: “Tramposa, algo altanera y mentirosa”

Aunque por contrato no pueden decir una palabra de lo que pasó en la definición de “Bake Off Argentina, el gran pastelero”, algunos de los participantes de esta segunda emisión no se privaron de dejar en claro lo que piensan de Samanta Casias, la concursante acusada de fraude, minutos antes de que empiece el último programa.

Como si a esta definición le faltara algo, Carolina y Ángelo le sumaron un poco de picante con indirectas a través de canciones, que sin dudas iban dirigidas a la chica de los pañuelos.

Sin nombrarla, compartieron dos canciones que estaba escuchando en la previa a la final que hacían clara referencia a Casais, quien fingió ante todos ser “empleada administrativa” de una petrolera, cuando en realidad es una pastelera profesional con una vasta experiencia en el rubro.

“Haciendo la previa: ‘Tramposa, algo altanera y mentirosa’ grande Leeeeeo. ¿Qué tema escuchan ustedes?”, preguntó “la Tucu”. Citando el mensaje de su ex compañera, el participante más joven del ciclo que conduce Paula Chaves agregó: “‘Mentirosa’ de Ráfaga me encanta”.

Esta noche, Samanta y Damián serán los protagonistas de la final que ya fue grabada hace casi un año. Más allá de la expectativa por conocer quién se consagra como el mejor pastelero amateur del país y se lleva el premio de $600.000, los fanáticos esperan la resolución que Turner Argentina anunció que comunicaría respecto al presunto engaño a la hora de firmar su contrato por parte de Casais.