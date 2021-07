Los divertidos memes de las redes en donde confundieron a Isabel Macedo con Moni Argento

No se la veía en un programa desde hace mucho tiempo. Dedicada a su familia y con otras ocupaciones, Isabel Macedo había tomado repentinamente un bajo perfil para los medios. Pero en su vuelta, sorprendió manteniendo ese rubio por el que se decidió hace algunos meses. Sin embargo, miles de usuarios por las redes no pudieron evitar ver una clara comparación de la actriz con un querido personaje de la televisión argentina. En segundos, las redes explotaron con memes.

Ella viene desde hace rato con este nuevo cambio. Pero para los que la recuerdan con su tono oscuro, sobre todo relacionándola todavía con su personaje de Floricienta, fue un shock verla en pantalla y usando además un peinado que era muy parecido a Moni Argento. Fue entonces cuando los usuarios hicieron lo suyo y comenzaron a aparecer miles de memes para la actriz.

El personaje interpretado por Florencia Peña era como una melliza perdida de la nueva Macedo, lo que provocó que nadie prestara atención a la entrevista que en realidad estaba llevando a cabo la actriz, con bastante seriedad además. Pero cualquier movimiento o expresión se convertía inmediatamente en material para las redes. A pesar de que la mujer de Pepe ganó por goleada, también fue comparada con Viviana Canosa.

En la entrevista con Luis Novaresio en Debo Decir, ni se mencionó la avalancha de memes. Pero seguramente el conductor debe haberlo pensado en algún momento.

La confesión de Isabel Macedo sobre su marido

Sin estar enterada de lo que sucedía en Twitter, la actriz estaba entregada a responder con sinceridad cada pregunta que le hacía Novaresio. Por eso se expresó cuando le consultaron sobre los miles de comentarios por estar casada con Juan Manuel Urtubey.

“Todo el mundo habla de cosas que no entiende y no sabe, con mucha libertad y certeza. Defiendo de mí que siempre fui quien quise ser, nunca fui a un lugar que no quisiera ir... Tampoco estoy con gente que no quiero estar”, remarcó.

Muchos apuntan que Isabel se casó por conveniencia y que incluso fue “estudiada” antes de contarer matrimonio: “En ese proceso no quiero escuchar lo que no me hace bien, lo que no me conviene. A mí no me interesa pensar en que alguien, con toda la libertad del mundo, crea que me estudiaron para tener esta familia... Mi mambo es que estoy viva, sé en qué familia me crié, quiénes son mis padres y los valores que tengo. Hoy tengo la familia que quiero tener”.

“Yo no perdería un instante de mi vida en lo que no me importa... No puedo creer que se detengan a hablar de alguien que no conocen, es una pérdida de tiempo”, dijo para cerrar.