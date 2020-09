Los bloopers fashionistas fatales de los famosos

En las alfombras rojas y en cualquier lugar público, los famosos se aseguran de verse lo mejor posible. Pero a veces, a pesar de sus esfuerzos, terminan haciendo el ridículo y mostrando más de la cuenta.

Algunos errores estilísticos pasan inadvertidos aunque hay otros que son captados por la atenta mirada de los paparazzis. Ser una estrella tiene muchas cosas buenas pero también malas: un solo fallo en público supone viralización y que durante se recuerde lo sucedido en los medios.

Como el caso de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. Ella lució un espectacular look blanco en el Festival de Cine de Venecia, de body con pantalones palazzo y chaqueta a juego. Aunque se convirtió en tendencia porque llevaba las etiquetas de la prenda aún colgando.

Lo mismo que le pasó a Meghan Markle antes de salir de la monarquía; la esposa del príncipe Harry debía asistir a cientos de compromisos oficiales y dejar a todos boquiabiertos.

Jennifer López siempre luce impecable, no importa qué se ponga. Sin embargo, caminar con un tajo profundo en la falda le trajo un problemita: revelar su ropa interior. Lo mismo que le pasó a Bella Hadid, la top model adicta a mostrar sus largas piernas en la alfombra roja y sus prendas íntimas.

O peor aún lo de Xenia Tchoumitcheva, la modelo rusa que asistió a una premiere en Hollywood y mostró su trasero. Algo similar a lo que le ocurrió a Crissy Teigen es la esposa de John Legend; ella se animó a lucir un vestido con un tajo altísimo, hasta más arriba de la cintura lo cual es todo un reto para elegir la ropa interior adecuada. Al parecer, ella prefirió ir como Dios la trajo al mundo.

Brad Pitt demuestra que los errores también le ocurren a los hombres. El ex de Angelina Jolie se presentó en un estreno en París con look relajado... tanto que no llevaba su pantalón abrochado.

Sin duda, lo más vergonzoso que le puede suceder a una estrella de música en plan actuación es que su vestuario se rompa. Cardi B sufrió en público por este “pequeño” accidente en su enterito tejido.

Sharon Stone también es parte de los artistas que revelan más de la cuenta. A la hora de escoger un sweater que permite no usar corpiño, habría que revisar hasta dónde cubre ¡porque gran parte es transparente!.