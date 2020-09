Los 530 metros cuadrados en lo que Cande Tinelli puede relajarse

Porque cuando de espacio se trata, siempre es mejor más. Cande Tinelli es un alma libre y por eso necesita el lugar indicado para dejarse expresar. Junto a Marcelo Tinelli, comparten un increíblemente lujoso piso que tiene 6 habitaciones, 6 baños y 530 metros cuadrados en donde poder relajarse. Básicamente, Cande puede elegir una rinconera para cada foto que suba en cada día del mes.

La información dada por la cuenta de Twitter “RicosFamososOk” cuenta los detalles internos. Valuada en 2 millones de dólares (entre 200 y 270 millones de pesos argentinos), el nuevo hogar de la influencer es en el Le Parc de Palermo, y está ubicado en la zona más cara de toda la ciudad de Buenos Aires. Cada metro cuadrado está entre los 4.000 y 5.000 dólares.

La influencer disfruta su tiempo encerrada con los mayores lujos.

No element of type reference found.

Además, el depto incluye una habitación muy amplia y aparte para el personal de servicio. Y eso sin nombrar los lujos aparte que se pueden permitir Cande y Marcelo. Piscina con deck, espacios cerrados y abiertos para poder hacer deporte tranquilos, gimnasio equipado a la última generación, e incluso la envidia de todos, un microcine.

Como todo castillo inquebrantable, la seguridad privada está contratada 24 horas. No hay chance de meterse a no ser que alguien del edificio lo haya invitado. ¿Sentirse encerrado en cuarentena? ¡¡Ya no más!! Solo se necesita una amistad con Cande y una invitación sin tiempo límite al cotizado departamento.