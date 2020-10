“Lonely”, el nuevo tema de Justin Bieber que revela sus años de sufrimiento en la fama

“Que pasaría si tienes todo, pero a nadie a quien llamar”, dice una de las frases que más suenan en la nueva canción de Justin Bieber. Después de años tratando su depresión, que lo llevó a malos hábitos y malas decisiones, el cantante se anima a hablar de todo lo sufrido en sus 12 años de fama. Hoy, asentado y con un feliz matrimonio junto a Hailey Baldwin (ahora Bieber), puede abrirse en una sentida canción que pone la piel de gallina.

El éxito a temprana edad y la sobre exposición afectaron terriblemente al cantante. Con “Lonely”, single con colaboración de Benny Blanco, cuenta la terrible soledad con la que todos los días convivía. El video oficial, protagonizado por el joven actor Jacob Tremblay (“The Room”, “Wonder”), muestra a un joven Justin en los inicios de su carrera, con su peinado tipo casco que lo destacaba y los conjuntos blancos y violetas clásicos del Bieber adolescente. Es curioso que el cantante eligiera justo a este joven prodigio de la actuación, porque más allá de su parecido, Jacob vive ahora la misma exposición que Justin sufrió años atrás.

El se mira en el espejo, mientras suena parte de la canción en donde relata que todo el mundo conoce su nombre, pero él no se reconoce en el reflejo. Una de las líneas principales dice: “Cause I’ve had everything, but no one’s listening and that’s just fuckin’ lonely” (“Porque lo tengo todo, pero nadie esta escuchando y eso es tan terriblemente solitario”).

Al final del video, puede verse al joven JB sobre un escenario y frente a una audiencia vacía. Solo es el mismo, el Justin adulto, quien lo mira con tristeza.

Todos sus fans han adorado el tema, pero también el mundo entero se ha detenido a escuchar su nuevo single, frente a un video que parece mostrar por primera vez la verdadera cara de Bieber. Con menos de una semana de estreno, el video ya supera más de 21 millones de reproducciones en YouTube. Incluso, el cantante ya fue invitado al programa SNL para interpretar en persona “Lonely”.

Un día antes de publicar el lanzamiento, Justin había publicado una imagen que expresaba como la fe constantemente lo salva de sus recaídas emocionales: “El amor de Dios por ti no se basa en tu desempeño. Él nunca podrá amarte más o menos de lo que te ama ahora”. El cantante se unió hace unos años a la Iglesia cristiana Hillsong, donde también conoció a su mujer.

Anteriormente el músico había sacado un tema llamado “Yummy”, que a simple vista parecía otro de los temas banales en lo que se había movido en sus últimos tiempos, pero en realidad era una fuerte denuncia a la muy rumoreada red de pedofilia que se mueve por los círculos más famosos de Hollywood. El tema está lleno de mensajes subliminales, tanto escritos como visuales. Este nuevo tema, solo confirma lo que comienza a relatar en “Yummy”.