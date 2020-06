Lola Latorre se redescubrió como artista durante la cuarentena

Durante la cuarentena la gran mayoría nos hemos preguntado cómo sigue nuestra vida luego de esto. Es que el aislamiento ha dado tiempo a la humanidad para pensar y con ellos generar cambios que nos acerquen a la concreción de los sueños.

Así parece que le resultó a Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego. Según publica Ciudad Magazine, la joven estudiante de la carrera de Derecho visitó PH, Podemos Hablar (programa emitido en Telefe). En esa ocasión habló de su familia, los escándalos que la circundan y también adelantó que transita una serie de cambios para su futuro.

Lola se sinceró en el programa que conduce Andy Kusnetzoff y dijo que dejará sus estudios, ya que se replanteó el continuar en una carrera que no la satisface por completo. Es que, según ella quiere apostar a su veta artística.

“Me redescubrí en la cuarentena. Cuando salí de mi colegio inglés, me dijeron ‘bueno, vos tenés que estudiar’. Yo estudio Derecho, estoy en el segundo año... Pero a mí siempre me gustó la veta artística”, confesó.

Puntualmente, Lola afirmó estar inclinada por la actuación en primera instancia, primero que también le gusta cantar y bailar. Al haber entrado en esta reflexión interior se dio cuenta que no se ve ni se siente como una abogada, ni trabajando de ellos en el futuro. “Siempre me gustó bailar, cantar y actuar. Estudié la carrera de comedia musical cuando era más chica y, cuando el año pasado estuve en el Bailando, dije ‘¿por qué no?’”, reflexionó.

"Yo estoy estudiando Derecho, ¿pero por qué estoy estudiando? No sé si proyecto tanto mi carrera de Derecho como proyecto no sé... Mis cosas en Instagram y lo que muestro", evaluó.

Finalmente, indicó que además de descubrir su pasión, ya comenzó a los estudios en teatro de manera virtual. “Estoy estudiando teatro virtualmente. Y creo que después de la cuarentena voy a apostar más para ese lado”, completó.