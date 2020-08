Lola Latorre contó que su padre sufrió mucho tras el affaire con Natacha y Ulises Jaitt la destrozó en Twitter

En una entrevista radial ,Lola, la hija de Diego Latorre, habló sobre lo mal que la pasó su padre durante el escándalo causado por el affaire que tuvo con Natacha Jaitt. A raíz de esto,Ulises Jaitt y Antonella Olivera, hija de la desaparecida conductora radial, explotaron contra la participante del Cantando 2020 en Twitter.

La hija de Yanina Latorre, que debutó esta semana en al Cantando 2020 junto al instagramer Lucas Spadafora, se refirió a las consecuencias que dejó en su familia la mediatización de la infidelidad de su padre. “Me súper costó como perdonarlo, pero todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, me parece que no hay que quedarse con algo mal que haya hecho en su vida, yo lo amo, eso no lo cambia cómo es como papá”.

“Él estuvo muy mal, nunca lo vi llorar tanto. Nunca lo vi tan mal. Estaba muy débil y también me mostró su arrepentimiento, todos tenemos segundas chances”, reiteró. Y aclaró: “Ahora estamos muy bien, es algo que quizás lo pienso todos los días, es un tema que me pone sensible porque es algo que me marcó en mi vida, que me dolió, cuando todo pasó yo tenía 17 años. Es re feo cuando te bardean y te critican, porque yo no hice nada”, expresó en diálogo con el ciclo Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Enterado de las declaraciones de la joven, Ulises Jaitt la destrozó a través de su cuenta de Twitter. “¿Otro tema no tiene para hablar @lolaalatorre que no sea el escándalo con Natacha? Hace poco en PH, ahora de nuevo busca la ganancia mediática. ¿Necesita previa para @elcantando2020 a costa de una MUJER fallecida? HORRIBLE, debería no hablar del tema por respeto a mis sobrinos”, sentenció junto al tuit que mostraba la nota.

Los mensajes de Ulises en sus redes

Y siguió: "Podría decir: 'Del escándalo de mi papá no hablo, por respeto a la otra familia (Jaitt)', pero no es el caso, se ve que factura hablar del tema cuando Natacha no está para defenderse. Qué puedo esperar de la hija de Yanina Latorre también, otra irrespetuosa", agregó furioso.

En otro tuit, arremetió: "Resolvé tus problemas familiares en terapia y no en público, te cuento que cada vez que hablás del tema Natacha sale en los portales, sus hijos (uno es menor de edad) leen el nombre de la mamá y los hacés sufrir más porque la asesinaron y no la tienen. RESPETO", exigió el conductor de El Show del Espectáculo.

Por último, Ulises Jaitt apuntó contra toda la familia Latorre: “Estoy preparando el bozal legal para toda la familia Latorre, para que no puedan hablar de Natacha. No van a lucrar con mi hermana fallecida, son unos nefastos. Estoy para hacer respetar los derechos de mi sobrino (hijo de Natacha) a quien tengo a mi cargo”, sentenció de la misma manera que días atrás anunció que llevará a la Justicia a Baby Etchecopar por asegurar que Natacha trabajó para los servicios de inteligencia.

Cuando una usuaria le comentó que Lola Latorre "es muy chica" y que "tenés que entender que ella es inocente, es un problema de grandes", el conductor respondió: "No es ninguna nenita, tiene 19 años Lola Latorre, es mayor de edad, y tiene pico para hablar dos veces en un mes del escándalo de mi amada hermana en los medios. Mejor que hable de la relación sexual de su padre con la empleada doméstica que tuvieron, ahí tiene una buena previa".

El duro mensaje de la hija de Natacha

Antonella Olivera, hija mayor de Natacha, manifestó por su parte: “Che Lola Latorre, bien que cuando le pedía a mi vieja que le meta el Martín fierro por el orto ahí no lloraba. ¿Puedo darte un consejo? Acompañá a tu viejo a sacarlo del closet así el es feliz. Dejá descansar en paz a mi vieja. Pd: mi perro canta mejor que vos”, cerró también enojada, y tirándole un palazo por su performance en el Cantando 2020.