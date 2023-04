Lola Índigo se probó todos los looks y exhibió sus dotes de modelo para la portada de una revista

Desde España y para el mundo, Lola Índigo es una de las artistas más completas del otro lado del charco y no deja de sorprender. A través de sus redes sociales compartió un adelanto de su producción de fotos para una revista y dejó a todos boquiabiertos.

En las últimas semanas, la española resonó en Argentina cuando completó su colaboración con BM, La Joaqui y Callejero Fino en “M.A Remix”. En esa oportunidad, Lola dejó más que claro que le encanta el perreo y el RKTX argento, además de sorprender a todos con su nueva onda.

Esta vez, fue elegida por la revista “Glamour” para desempeñarse como la modelo de tapa y ella no se quedó atrás. Además de gran cantante y bailarina, la joven europea es buena modelo y lo demostró en esta ocasión. Para las imágenes pudo vestirse con distintos looks que le quedaron genial.

Por un lado, un total look completamente negro con transparencias que le dieron el toque sensual. Por otro lado, sorprendió con telas brillantes y lisas en color terracota que le sirvieron para tapar su cuerpo completamente desnudo. Además, también posó con blusa y falda de vuelos al estilo pirata.

