Lola Bezerra recordó la peor etapa de su carrera mediática

Desde que se convirtió en mamá de Josefina (6) y de Benicio (3), Lola Bezerra dejó de lado su carrera en los medios como actriz, modelo y conductora para dedicar su tiempo completo a la maternidad. Y en medio del nuevo paradigma social en el que la mujer tiene un rol más empoderado, recordó su peor etapa laboral.

“Está bueno que el mundo haya cambiado. Siempre que iba a un programa tenía que estar desnuda o hablar de sexo”, recordó la brasileña en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. Y enfatizó: “Hoy la mujer habla desde otro lugar y celebro ese cambio”.

Y en línea con su descargo, mencionó un incómodo momento que protagonizó en Sábado Bus, el programa que conducía Nicolás Repetto en Telefe. “Me presentó diciendo que me gustaba más el sexo que el dulce de leche y fue muy chocante para mí. Ponele que me guste eso, pero tengo otras cosas interesantes en mi vida. Antes el sexo y el cuerpo vendían y una entraba en ese juego porque si no, no te llamaban”, señaló.

Lola Bezerra tiene ganas de volver a la televisión

Si bien en su pasado mediático no pudo mostrar mucho más que su figura, la modelo no descarta volver a la pantalla chica desde otro lugar. “Me encanta la tele y quiero seguir trabajando pero ahora mis chicos son chiquititos. Ya no haría teatro, porque implica viajar mucho con las giras, haría cosas más tranquilas como ser panelista”, reveló quien fue parte del panel de Incorrectas, el ciclo de Moria Casán.