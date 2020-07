¡Locuras de encierro! Flor Torrente contó que le escribió a un ex en plena cuarentena

Son terribles algunos de los efectos que produce el confinamiento en las personas y sobre todo en las parejas porque mientras algunas se afianzan más que nunca, otras se separan hartas de verse la cara las 24 horas.

En el caso de los solteros, la tentación por escribirle a algún ex es constante y eso le sucedió a Flor Torrente quien no tuvo problemas en confesarlo.

Entrevistada virtualmente por el renovado ciclo “Pampita Online” (Net TV), la actriz relató que no pudo contenerse y terminó enviándole un mensaje a un ex novio con quien tuvo una relación seria.

Trabajando en teatro vía streaming, la ex participante del Bailando dialogó con Barby Franco quien le preguntó: “Yo quiero saber cómo está el corazón de Flor. Si está bien, si está atendido”, dijo la panelista en el ciclo de Pampita. “Solo. Está atendido por su dueña”, dijo Torrente.

En ese momento, la esposa de Roberto García Moritán fue directo al grano y preguntó si le llamó o envió un mensaje a algún ex, a lo que la actriz respondió: “No llamé, mandé un mensaje. ¿Algo más triste que eso?. Qué se yo, fueron muchos días...”, comentó resignada.

En ese momento, Pampita quiso tener más información sobre el receptor del mensaje y Torrente comentó que, en estos meses, había recordado en varias oportunidades a su ex: “No sé qué onda, pero me apareciste en tal situación, en tal otra... ¿cómo estás?”, fue el mensaje que le envió la actriz a su ex pareja, aunque confesó sin filtro que no sabe si le clavó el visto o no lo vio, pero jamás tuvo una respuesta.

Luego Torrente dijo: “Pero yo no le dije nada. Solo le pregunté cómo estaba. Cada uno hace lo que puede cuando puede. Y está bien. Esa fue mi intención”, aseguró a la defensiva la actriz luego de que las panelistas le dijeran que quizás no contestó porque está en pareja.

Luego el equipo se animó y consultó a la entrevistada: “¿Es Cabré?”, “No”, respondió tajante Torrente y, si bien no tiene nada contra él, jamás volvería con el actor, porque los “ciclos en la vida” ya se ha cumplido.