¡Locos por el Kamasutra! La insólita teoría de por qué Martín Insaurralde no contagió de coronavirus a Jésica Cirio

A pocos días de salir del Hospital de Llavallol en donde estuvo internado con coronavirus, Martín Insaurralde agradeció al equipo médico y a todos aquellos que, vía redes sociales, le enviaron mensajes de apoyo y fuerza en este momento de pandemia.

Ansiosa y emocionada, su esposa Jésica Cirio lo recibió junto a su hija Chlóe con mucha alegría y así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram: “Después de varios días de estar lejos y llenos de incertidumbre, volvimos a abrazarnos como familia pero, esta vez, más fuerte que nunca”.

Entrevistada por la Revista Gente, Jésica Cirio, relató cómo fue la primera noche junto a su esposo: “Fue un grito de gol. Martín salió a los gritos y fue felicidad pura. Chloé no lo deja respirar ahora y está todo el día detrás suyo”, comentó emocionada.

Luego se refirió a la pareja y dijo: “Fue sorprendente para los dos. Charlamos de lo mucho que nos extrañábamos y nos abrazamos en la cama viendo tele. Fue un reencuentro más de ternura”.

Luego de la feliz noticia, el equipo de panelistas de “Pampita Online” (Net TV) se animó a elaborar una teoría del por qué si el intendente de Lomas de Zamora se contagió de Covid 19, por qué su esposa no terminó igual.

Gabriel Oliveri comentó: “Leí una nota en un matutino virtual sobre cuál es la pose que no te trae coronavirus… el ‘perrito’”, dijo el mediático frente a la sorpresa de sus compañeras.

Pampita no tardó en reaccionar y comentó: “Hay muchos matrimonios que no se contagiaron”, y el panelista volvió a preguntar: “¿Quiere decir que Cirio e Insaurralde están a ‘perrito’?”.

Muy risueña Pampita no quiso meterse en un lío y agregó: “No, no, no. No estoy dando nombres. No sé”, dijo ruborizada.