¡Lo quieren suspender! Peligra el trabajo del novio de Lizy Tagliani por temor al contagio de coronavirus

Finalmente Lizy Tagliani se encontró con su novio Leo Alturria luego de tres meses sin verse, pero todo se dio con un plástico de por medio y el día que uno de los productores de “El Precio Justo” (Telefé) dio positivo al test de COVID 19.

A partir de la confirmación, se tomaron todas las precauciones y se aplicaron los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

Muchos de los invitados que participaron del programa, aguardan realizarse los estudios pertinentes para descartar el contagio.

Pero Leo Alturria, es el que más mal la está pasando sin saber aún si está contagiado o no. Al ser el encargado de una edificio de Recoleta, los vecinos pusieron el grito en el cielo luego de que se enteraran del caso positivo en el canal de las pelotas.

Este jueves en “Intrusos” (América), el periodista Guido Záffora comentó: “Leo Alturria se encontró con Lizy Tagliani después de 88 días de aislamiento. ¿Por qué Lizy y Leo no podían compartir la cuarentena? Porque Leo es encargado, trabaja de portero en un edificio. Como él tiene a su cargo la limpieza del edificio no podía ir a la casa de Lizy, que queda en Hudson. El tema es que Telefe, por los números y por el rating, le propone a Lizy hacer un encuentro con su novio. Esto se graba el día sábado de la semana pasada. Acá no se sabían los casos de Covid en El precio justo. Hacen toda la pantomima, el abrazo con la distancia, y no hubo acercamiento. Pero Leo estuvo en contacto con las personas que resultaron positivos”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Leo volvió al edifico y los vecinos, cuando ven las imágenes de él junto a Lizy y que tal vez tuvo contacto estrecho con las personas que hoy son positivas, se armó un escándalo tremendo. Gritos. En un momento se habló de suspender a Leo Alturria... Una vecina le preguntó por lo que había pasado, porque hay personas de riesgo. Hubo una reunión de vecinos para ver qué se hace con él en el edificio. Los vecinos están muy miedosos”, dijo Guido.

Mientras espera la decisión del consorcio, Alturria se puso en cuarentena y pasa sus días más solo y preocupado que nunca.