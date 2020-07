¡Lo dijo! Yanina Latorre confesó cuál es su fantasía sexual junto a su marido Diego

Yanina Latorre en su rol de panelista en el programa “LAM” (El Trece) que conduce Ángel De Brito, tiene un estilo particular, frontal y desenfrenado que nadie puede ignorar.

Por esta forma de ser se metió muchas veces en peleas y polémicas con sus propios compañeros y con los invitados del ciclo.

En esta oportunidad, la rubia comentó en vivo que Karina Jelinek estaba viviendo un romance con una hermosa joven en su mansión de Nordelta.

Luego de contar esta intimidad de la modelo, Yanina no pudo dejar de relatar una fantasía sexual que tiene en mente y que le gustaría concretarla junto a su marido.

Frente a De Brito y las “angelitas” Latorre dijo: “Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar. Yo la llevaría. Lo único que no me separo y me quedo con vos”, comenzó diciendo la rubia.

Luego agregó: “Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas. Nunca hice un trío, pero es una fantasía cada vez más recurrente…Mi plan es el siguiente, no lo haría en Argentina, lo haría afuera con alguien de otro país. No con Karina. Una noche salgo, me levanto a una y la llevo al hotel”, dijo sin dudar.

Luego Yanina se dio cuenta de lo dicho al aire y le pidió disculpas a sus hijos, especialmente a Lola que la estaba mirando desde su casa.

“Pobre Lola que está mirando. Y Dora también. Bueno, Lola, mamá se quiere divertir, me quedan pocos años. Hay una edad en la que ya no te da la cadera para hacer un trío”, cerró Latorre entre risas.