Llegó el final de “El gran premio de la cocina” y ya se barajan opciones de reemplazo

La televisión va perdiendo protagonismo y así también sus programas, que a diario luchan por mantener sus puntos de rating y seguir al aire. La competencia gastronómica conducida por Carina Zampini está llegando a su fin.

El gran premio de la cocina, que marcó 2.9 puntos de rating el pasado viernes, transmitirá su última temporada después de varios meses de amague.

Después de haber debutado con famosos en su nueva edición que comenzó en septiembre, el reality no logró los números deseados. Más tarde lanzó una nueva temporada de famosos, aunque ya el programa no alcanzaba para lo que necesitaban.

El gran premio de la cocina teminaría a fines de noviembre o principios de diciembre.

Y como era de esperarse, finalmente llegará a su fin. Según se supo, la competencia de cocineros amateurs será reemplazada por “Hogar dulce hogar”, conducido por Eugenia Tobal y producido por LaFlia.

Marcelo Tinelli ya había anticipado que a fines de noviembre llegaría a la pantalla la apuesta de su productora, por lo que todo cae por su propio peso.

“Se viene Hogar dulce hogar a la pantalla de @eltreceoficial. Conduce mi querida amiga Eugenia Tobal. En noviembre estamos con todo”, escribió Tinelli en su cuenta de Twitter dando cuenta la llegada de la actriz a la pantalla del solcito está muy cerca.

Eugenia Tobal conducirá Hogar dulce Hogar, la nueva competencia de La Flia.

Según adelantaron, el ciclo fue grabado en los Estudios Baires en Don Torcuato y espera llegar a la pantalla el próximo lunes 29 de noviembre. Así lo anunció La Nación, mientras que adelantaron que no se trata de una fecha definitiva, sino que se están barajando opciones.

Falta saber qué harán los jerarcas del Trece con el programa de entretenimientos “Match Game” (el viernes obtuvo 3.5) con Rada a la cabeza.

Los dos realities son de Boxfish, la misma productora de Diego Guebel que realiza “MasterChef Celebrity”, “100 argentinos dicen” y “Quién sabe más de Argentina”.

De qué tratará Hogar Dulce Hogar

Hogar dulce hogar, encabezado por Eugenia Tobal, se trata de un ciclo en donde los participantes deberán afrontar variados desafíos manuales.

Semana a semana, se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos o compañeros de trabajo), quienes deberán realizar diferentes pruebas mostrando sus habilidades manuales.

Octavio Borro, Sol Álvarez Roldán, Agustina Gallo y Luis Escobar serán los jurados de la competencia.

Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, la renovación de muebles o la decoración de ambientes. Pero para todo esto contarán con el asesoramiento de especialistas.

El jurado de la competencia está integrado por Octavio Borro (ex Jugate Conmigo), especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex Utilísima), especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo (ex Utilísima), especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y Luis Escobar (Youtuber), especialista en construcción y realización.