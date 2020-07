Lizy Tagliani sigue estudiando y compartió sus calificaciones de abogacía en las redes sociales

Decida a superarse Lizy Tagliani comenzó el 2020 con la idea de convertirse en abogada y, por ese motivo, se inscribió en la Universidad de Lomas de Zamora.

Lejos de deprimirse por la cuarentena y luego infectada por el coronavirus en su programa “El Precio de Justo” de Telefé, la conductora le puso la mejor onda y a pesar de los momentos difíciles apostó al estudio para rendir sus parciales de modo virtual.

Luego de desaprobar el primer parcial, Tagliani disfrutó su tiempo en su casa junto a sus mascotas y le dedicó varias horas a los estudios. A través de sus redes sociales la novia de Leo Alturria escribió: “Hoy todo el día estudiando .... ¡Voy por el 10 para el primer parcial, jajajaja! Me cuesta un poco estudiar en modo virtual, pero estoy poniéndole mucha garra”.

Luego de rendir la ex peluquera escribió: “Para el orto, jajaja. Pésimo me fue, no llegué ni a entender el parcial que terminoó el tiempo... mas los dedos con la barra espaciadora, todo mal, pero bue, el.primer intento”.

Con muchos mensajes de aliento la conductora volvió a estudiar, le fue muy bien y compartió la nota con todos sus seguidores.