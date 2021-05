Lizy Tagliani recordó a su mamá en el día de su cumpleaños con una historia conmovedora

Una vez más, Lizy Tagliani dejó su humor por un momento para mostrar su lado humano y extremadamente sensible. La conductora recordó a su mamá en el día de su cumpleaños y compartió una triste historia.

A casi 10 años de la muerte de Tina, la mediática usó su cuenta de Instagram para hablar, una vez más, de la mujer que la cuidó y educó a su manera y a la que aún le sigue agradeciendo por lo que es.

También la humorista comentó en una entrevista reciente, que recibe mensajes y señales de su madre y también de La Floppy su amiga entrañable fallecida en 2020.

“Un día a los 6 años mientras tomabas mate con la tía Bernarda, llegué corriendo desesperada llorando y te pregunté por los gatitos bebés que había tenido la Periquita y no estaban. Y me dijiste se los comió. Te pregunté ¿por qué? Y me contestaste porque no lo quería al papá”, comenzó diciendo Lizy en sus redes sociales con más de 5 millones de seguidores.

Luego agregó: “Tenias una respuesta para todo siempre. Pasaron los días y un 19 de mayo en tu cumple mientras comíamos tortilla con queso pegadas a un brametal número 5, vos tomando mate y yo mi matecocido con leche mientras mirabas mi regalo y el de la abuela Gregoria, te dije: ´Mamá vos querías a mi papá, por eso no me comiste... Te reíste con esa sonrisa que solo tienen aquellas personas que han sufrido mucho, me miraste y me dijiste: ´Y yo no te comí porque lo que más me llena es verte feliz y si te comía tendría hambre al otro día pero con tus pavadas me hacés feliz siempre y por eso estoy cada día más llena. Feliz cumple ma y gracias por ser mi felicidad siempre”, finalizó Lizy su emocionante relato.

Junto al texto, la estrella de Telefé compartió una foto de su sexto cumpleaños junto a su mamá que feliz contempla el momento mientras aplaude.

El tierno posteo de la conductora de “Trato Hecho” (Telefé) ganó, en cuestión de horas, más de 117 mil “likes” de sus seguidores que acompañan y admiran a la artista. También muchas figuras como Connie Ansaldi, Vero Lozano, La Negra Vernaci, Marley, Celeste Muriega y Carolina Prat abrazaron a la distancia a Lizy en este momento especial.

Invitada a “PH Podemos Hablar”, Tagliani habló de su madre y la recordó diciendo: “No recuerdo haber pasado hambre yo, sí tenía muchos deseos de comer algunas cosas. Con el tiempo descubrí que mi mama pasó mucha hambre para que yo no la pase. Ella estaba todo el día con el mate y nunca la vi comer. Dormíamos juntas en una casita y escuchaba ruidos de su panza y no sabía que era de hambre. No registrar eso es una angustia tremenda”, relató muy emocionada la querida artista.