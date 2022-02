Lizy Tagliani fue contundente tras haber sido señalada como “infiel” de parte de su exnovio, Leo Alturria

Lizy Tagliani blanqueó días atrás que se separó de su novio, Leo Alturria, pero no dio detalles del distanciamiento. Pero lo que parecía ser una separación color de rosas, dejó de serlo cuando él señaló a la conductora como “infiel” e hizo enojar a los fanáticos de la humorista.

A días de regresar del viaje que Lizy y Leo hicieron junto a Marley para Por el Mundo, el programa que se emite por Telefe, ella decidió comunicar que ya no están en pareja y que solo los une una amistad, que parece haber terminado cuando él rompió el silencio.

En su cuenta de Instagram, Lizy decidió contarles a sus millones de seguidores que su relación con Leo Alturria llegó a su fin. Lo hizo con un emotivo posteo en redes, en el que dejaba en claro que las cosas con el rugbier habían quedado en orden.

Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”. Con estas palabras, el viernes pasado Lizy Tagliani anunciaba su separación, aunque dejaba en claro que todo había sido en los mejores términos.

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”, agregó divertida en esa ocasión.

Incluso, en ese posteo el propio Alturria comentó, siguiendo con la broma: “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada”.

“Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”, cerró.

La palabra de Lizy Tagliani tras la ruptura con Leo Alturria

Sin embargo todo se desmoronó cuando Leo Alturria lanzó un picante comentario del que Lizy se extrañó, pero prefirió dejar pasar. La conductora no quiso hacer declaraciones al respecto, y decidió dar por terminado el tema con su posteo en Instagram.

Todo comenzó cuando una usuaria de las redes se interesó en el exnovio de la humorista: “Si te gustan estilistas... ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”.

La contestación de Alturria a una seguidora.

Sin vueltas, él contestó con una filosa observación: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Con este mensaje, dio a entender que habría habido una infidelidad por parte de la conductora.

En este contexto, Lizy decidió dejar de lado la polémica y, al ser consultada por Teleshow, expresó: “Nada para decir, lo mío termino con mi posteo y su contestación, me quedo con eso”.