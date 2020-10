Lizardo Ponce pasa por una crisis con su pareja del Cantando 2020

“Todo lo que avance fue gracias a ella”, dijo Lizardo Ponce sobre su compañera Lucía Villar y la sorpresiva salida del Cantando 2020. El influencer contó en “La Previa del Cantando”, programa que conduce junto a Lourdes Sánchez, que "Luvi no podrá acompañarlo en las próximas galas.

“Lamentablemente, vamos a tener que hacer algunos cambios en el equipo. No sabemos si es definitivo o no, pero Luvi no va a poder acompañarme en las próximas galas. Estamos atravesando una crisis de equipo y estamos viendo cómo sigue todo”. A pesar de que no especificó los problemas que generaron esta pseudo ruptura, Lizardo explicó que “ella contará luego los motivos”.

Lourdes entonces indago sobre el próximo proceder para la ronda de homenajes que se acerca cada vez más: “¿Ya hay compañera nueva?”. El influencer contó entonces: “Hay compañera nueva, tenemos que juntarnos por Zoom porque ya se viene el homenaje, está todo muy pegadito. Luvi fue siempre una gran compañera y ya teníamos el equipo armado”.

“Ella es muy generosa, muy trabajadora, muy responsable, adaptándose siempre a todo. Para mí, siempre la rompió y todo lo que avancé fue gracias a ella. Después va a explicar bien los motivos y veremos cómo sigue todo”, terminó explicando el joven, nervioso por congeniar con su nueva compañera.

Lizardo y Lucia han sido desde el inicio una de las parejas preferidas por el público. Ella tiene una gran voz y constantemente guia y salva al participante de los baches que pueda tener a la hora de afinar. Justo en la ronda anterior, ambos la rompieron junto a Lissa Vera cuando cantaron éxitos de Bandana.