Lizardo Ponce dijo que está enamorado de un hombre del “Cantando 2020”

Lizardo Ponce es un periodista e influencer que se ganó un lugar en el “Cantando 2020” gracias a su popularidad en las redes sociales. Por sus vivos de Instagram han pasado muchas personalidades y la última fue Karina La Princesita.

Durante la charla, el participante del certamen de canto le consultó a la jurado si estaba en pareja y ella, esquivó el tema consultándole lo mismo al joven. Él se puso la camiseta y contestó: "Me gusta alguien del ‘Cantando’ pero no le conozco la cara porque está con barbijo”.

“¡¿Ah, no es participante? ¿Es de técnica? ¿Qué es de los sanitizantes?”, siguió indagando la cantante haciendo especial énfasis en el personal que ayuda a desinfectar el estudio, los pasillos y los camarines del estudio de LaFlia.

Y ante la cara roja de Lizardo, Karina lanzó: “¿Sí? Te amo. Mirá, qué loco. Bueno, pará. Eso es amor. Porque no entró por los ojos si no lo estás viendo y ya sentís eso, es amor verdadero”. A lo que sumó: "Igual, cagaste porque hay dos nomás. O uno, no sé. ¿Cuántos hay?”.

A lo que finalmente Ponce pudo responder: “No, no hay varios. Tengo calor".

“Ahora me voy a encargar de averiguar cuál es”, dijo comprometida la artista del mundo tropical. Muerto de risa, Lizardo comentó: “Ya veo que se saca el tapabocas y es tipo, no sé. Una mujer, era una mina, no sé ni idea. Pero bueno es amor”.