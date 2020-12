Little Mix break down: una de las integrantes de la banda se retira del grupo tras 9 años de éxitos

Sucedió en 1998 con las Spice Girls y la salida Geri Halliwell para ser solista. A los fans se les rompió el corazón años después cuando Destiny’s Child, el grupo en que estaba Beyonce anunciaron un descanso. Dos años antes, en 2004, Argentina recibía la triste noticia de que la banda pop más destacada del país, Bandana, también se había quebrado. Cada ruptura más sorpresiva que la anterior, con pocas explicaciones y miles de corazones partidos.

Todo parecía repuntar en los últimos años con dos fuertes bandas surgidas de programas de talentos: las bandas femeninas renacían con Fifth Harmony y Little Mix. Pero en 2016 llegó el primer puntapié con la salida de Camilla Cabello del primer grupo, y no en los mejores términos. La esperanza caía por completo en el cuarteto, mujeres con potentes voces que habían superado todos los obstáculos.

Ayer, 14 de diciembre de 2020, Little Mix anunciaba con tristeza el retiro de Jesy Nelson, una de las cuatro vocalistas. A través de un comunicado oficial por la página de Instagram de la banda se dio la razón por la que la cantante dejaba la banda, por primera vez en años de incertidumbre con las separaciones de grupos.

Jesy Nelson abandona el grupo.

“Después de nueve años maravillosos, Jesy ha tomado la decisión de abandonar Little Mix. Es un momento triste para todas nosotras, pero apoyamos por completo su decisión. La queremos mucho y estamos de acuerdo con que haga lo que correcto por su salud mental y bienestar”, explicaba el texto sobre la salud Nelson y la incomodidad con el lugar al que la había llevado la fama.

“Nosotras tres continuaremos el viaje de Little Mix, ya que no estamos aún preparadas para terminarlo. Sabemos que la noticia de que Jesy se va será muy triste para nuestros fans. Los queremos mucho y estamos muy agradecidas por toda la lealtad y el continuo apoyo que nos dan. Estamos deseando de verlos en una gira. Siempre con amor, Jade, Perrie and Leigh-Anne”, firmaban las otras demás jóvenes del grupo, ahora trío.

El anuncio por las redes.

A finales de octubre, Little Mix había lanzado su nuevo disco Confetti, que se había vuelto furor por el mundo de la música. Su último video, “Sweet Melody” ya junta más de 43 millones de reproducciones a poco más de un mes de salir.

Pero a los días del estreno, solo podía a verse a Jade, Perrie and Leigh-Anne en varias de las fotos y videos que publicaban. En su momento explicaron que Jesy se encontraba en un descanso, pero ahora cae como bomba el anuncio de su partida.

La banda surgió en 2011 en The X Factor, convirtiéndose en el primer grupo femenino en superar todos los obstáculos y salir ganadoras del certamen, con una impactante presentación de la canción de Beyonce, “If I Where a Boy”. Ya han sido cuatro las canciones suyas que han quedado en el primer puesto en Reino Unido incluyendo “Wings”, “Black Magic” y “Shout Out to My Ex”. Ingresaron a la lista Forbes como una de las más influyentes en 2017 y, a pesar de su actual quiebre, han logrado formar parte de la lista de las bandas femeninas más importantes de la historia de la música.