Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia, la cambió por una chica trans colombiana

La conflictiva relación, con acusaciones de violencia e infidelidades en el medio, entre Charlotte Caniggia y Lhoan parece haber quedado en el pasado de manera definitiva. Ella ya había dado vuelta la página hace rato -está de novia con otro chico hace ya casi un año- y él se mudó a Medellín, Colombia, donde parece haber encontrado de nuevo el amor.

Allí parece haber encontrado la reemplazante de Charlotte: Mara Cifuentes, una chica trans colombiana que es muy famosa en su país.

El cantante dialogó con la revista Pronto y contó cómo conoció a la joven: “Hace un tiempito... Por amigos en común. En realidad, un fotógrafo muy importante fue quien nos presentó”.

El ex de la hermana de Alexander, no escatimó en elogios para la joven: “Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas”.

Aunque cada vez se muestran más juntos, él por ahora prefiero no ponerle títulos formales a la relación: “No, novios no pero sí somos muy amigos. Nos estamos conociendo”, aclaró.

Pese a que no hay formalidades, entre ellos ya han pasado cosas que van más allá de una amistad: “Sí... En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa”.

Y para cerrar, el músico reveló que ya sabía que ella era una chica trans antes de conocerla, pero que no tenía prejuicios al respectos: “Para mí es una mujer y su condición no me afecta. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes, y para serte sincero yo vi y veo a una mujer”.

Mara Cifuentes es una reconocida modelo transgénero de Colombia, que cuenta con experiencia en la televisión y es muy popular en las redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram.