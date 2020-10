Leticia Siciliani tuvo un extraño sueño con panchos … ¡y Germán Martitegui!

La comida debería ser la protagonista, pero cada vez que se inicia MasterChef Celebrity es Germán Martitegui quien termina quedando como el centro de las cámaras. Si no es por sus duras críticas, el lente lo busca por el constante coqueteo que protagoniza con Vicky Xipolitakis. Hoy el jurado se encuentra internado por una neumonía leve, después de anunciar que había dado positivo en COvid-19, al igual que Vicky. Pero aún se lo puede ver en pantalla a causa de que los episodios son grabados con tiempo previo.

En la última gala culinaria, los concursantes enfrentaron el desafío de recrear platos típicos de diferentes países. La ronda venía bien, hasta que una de las participantes hizo una confesión al jurado en medio de la preparación de su plato.

Leticia Siciliani se proponía hacer una Monteca de farofa y camarón palito, típicos del norte de Brasil, cuando Martitegui se le acercó a la mesa. En ese momento, se notó que se ponía muy nerviosa frente a la presencia del jurado. La razón ya la había revelado en el detrás de cámaras: “Me pasó algo fuerte con Germán y no sé si contárselo ahora o en la devolución”. Pero frente a la actitud, el jurado terminó preguntando: “¡Ay, por Dios!”. “¿Qué pasó?”.

Entonces a la actriz no le quedó más que comenzar su confesión: “Que antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención, porque me había pasado algo...”. Y sin más preámbulos lanzó: “Ayer soñé con vos”.

Todos los demás en el piso volvieron la mirada, esperando tal vez el inicio de un sueño hot. Pero sin alterarse, el chef le exigió: “Quiero saber el sueño del principio a final”. Leticia entonces le aclaró: “En el sueño era mi padre”.

“Me decía que se quedara tranquila, que no era malo y que, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos”, dijo riendo y ante la decepción de todos los que esperaban revelaciones más picantes. “¿Por qué todos piensan que tuve un sueño hot?”, consultó divertida Siciliani. Por su parte, Martitegui probó su comida y le dijo: “¿No te enseñaba a hacer moqueca en el sueño?”. A lo que Leticia respondió: “No, hacíamos panchos”.