MasterChef Celebrity se convirtió en la última gala en causa de ruptura de una de las amistades más firmes. Surgida en el mismo programa, Leticia Siciliani y Sofía Pachano comparten una camaradería que resalta por las relaciones de sus otros compañeros. Pero la medalla de oro y los dichos de Rocío Marengo amenazan con terminar lo que unió la cocina.

Iniciaba una nueva gala después de despedir a Iliana Calabró en la última eliminación, con Lizy Tagliani como invitada de honor. La humorista era la encargada de repartir, según la suerte, los platos que los participantes tenían que preparar. Con dos cubos gigantes a modo de dados, uno de ellos con los rostros de los participantes y el otro con platos seleccionados, Lizy fue lanzando a diestra y siniestra las complicadas preparaciones. A Pachano le todo una musaka con ensalada griega, a Fede Bal un pappardelle con estofado de pollo, a Siciliani una tartaleta de maracuyá con coco, por nombrar algunos.

Ya listos para empezar, Santiago del Moro anunció una ventaja para Leticia, que había ganado la última medalla de oro. Con un tercer dado, con signos de más (+) y menos (-), la concursante tenía una oportunidad: “Si sale menos, va a restar tiempo, pero no a vos, sino a dos compañeros que vos elijas. Y si sale más, podés quedarte con cinco minutos extra para vos, o regalarle a dos compañeros cinco minutos”, explicó el conductor.

Lizy lanzó y salió un signo más. La actriz entonces llegó a su momento de decisión. Desde la otra parte del salón, Sofia dijo confiada: “Me los va a dar a mí porque somos amigas íntimas. La traigo en auto, ¿entendés?”. Pero para su sorpresa, la hermana de Griselda Siciliani terminó regalando tiempo a Natalie Pérez y Fede Bal, en un acto de solidaridad con dos colegas que ha visto algunas veces en problemas. “Sos una buena compañera”, resaltó Del Moro. Pero Pachano no estaba tan contenta: “Leti, que te vaya a buscar Federico la próxima”.

Ya en marcha el desafío, Pachano tuvo un constante zumbido en el oído que buscaba formar una nueva amistad o bien, truncar la que venía tambaleando. Como con Rocío Marengo les tocó el mismo plato, tenían que estar intercambiando consejos e ingredientes en casi todo momento. “Siento que estoy mendigando una amistad”, dijo Marengo. “Siempre vi que me hacían a un lado, entonces opté por atacar”, explicó refiriéndose a Siciliani y Pachano.

Cuando en un momento Sofía bromeó irónicamente diciendo, “Ahora que Leti no me dio los cinco minutos, me voy con Rocío”, se escuchó a Leticia decir a lo lejos, “Rocío te mata si puede, no confíes en Rocío”. Marengo reclamó que su colega casi no le prestaba atención y que ni siquiera la miraba cuando hablaba. “Todavía para una amistad falta mucho. Acá, amiga es Leticia más allá de lo de hoy”. Pero Rocío contestó ácida: “Bichi hoy te clavó el puñal”.

Al final, ambas fallaron en sus preparaciones y tuvieron que vestirse con el delantal gris. Al contrario, Siciliani recibió solo elogios de Damián Betular por su tartaleta: “Faltaban 10 segundos y sacamos la tarta del horno, a la masa le falta un poco de cocción, pero lo lograste. Estoy sorprendido gratamente, el relleno estaba bien. Veo un cambio de actitud muy bueno y eso se nota en el plato. Me gustó y mucho”. La semana pasada, el jurado le había pedido un cambio de actitud, sobre todo al recibir las devoluciones. Parece que Siciliani no hizo más que triunfar en la última gala… al menos en la cocina.