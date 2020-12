Leticia Siciliani en la mira: una nueva “traición” a Sofía Pachano y Martitegui la enganchó con machete en MasterChef Celebrity

Leticia Siciliani la tuvo dura en la gala del miércoles de MasterChef Celebrity. La actriz trataba de dar la talla con el desafío de postres para evitar el delantal gris y una posible eliminación cuando no dejaba de ser consultada con complicadas preguntas, que podían dejarla muy mal parada... y lo hicieron.

Cuando se presentó el primer entretiempo, Santiago del Moro fue al ataque para preguntarle a la joven cuales eran sus candidatos preferidos para la final. Medio distraída, tratando de terminar la torta que había elegido hacer, el cuestionamiento le llegó de sorpresa y sin pensarlo declaró que le pone ficha a El Polaco y Clauda Villafañe. “¿Y tu ‘bichi’?”, le consultó el conductor y fue cuando Leticia se dio cuneta de su error. Es que junto a Sofía Pachano han armado un grupo, más un estilo de alianza, llamado “Las Bichis”.

Pachano siempre se ve muy comprometida con su colega “bichi”, incluso hace un tiempo hizo unos pin especiales para que llevaran en cada gala. Por eso es que Siciliani tuvo que excusarse, para tratar de no perder su confianza: “No, mi ‘bichi’ es muy buena, pero no sé por qué me salen el Polaco y Claudia”. Después de su respuesta, le pidió al conductor que “no meta púa”, cuando lo veía dirigirse a la isla de Sofía.

“Ella tiene un presentimiento de que los finalistas son El Polaco y Claudia, yo le pregunté por vos y me dijo ‘no sé’. ¿Qué pasa con este equipo?”, le dijo Del Moro al llegar con Pachano. “¡No deja de traicionarme! No dejamos de ser amigas, pero es así, no puedo ir en contra de lo que ella siente”, contestó dolida la participante que hace apenas unos minutos había ayudado a su “bichi” a preparar la base de la torta.

Pero Leticia no tendría descanso, ya que en medio de la preparación de su marquise, fue abordada por Damián Betular y Germán Martitegui. Este último, descubrió un detalle en unos paquetes que la actriz tenía sobre la mesa. “Creo que voy a hacer un marquise. Mi novia ama la torta marquise. Yo aprendí a hacerla por ella y a mí, que nunca me gustaron los dulces, me encantó”, contó primero emocionada Siciliani.

Pero después de un par de recomendaciones, el jurado señalo los paquetes, que tenían escritas recetas en el reverso. “¿Por qué estabas mirando estos paquetes?”, le preguntó. Pero con total inocencia, Leti le contestó riendo: “Porque tienen recetas, pero ninguno tiene la del marquise”. “¡Qué pena! Es tu momento para deslumbrar a ‘papá Tegui’ así que hace un lindo marquise”, le dijo antes de retirarse, dejando a la joven con una vara puesta bien alta.

Pero a pesar de la ayuda recibida y sus intenciones, la devolución de Leticia fue de mal en peor. Incluso terminó llamando “La vergüenza” a su postre de marquise, chocolate y crema. “Yo ya tengo un cartel en la frente que dice ‘Domingo’”, dijo la actriz resignada, reconociendo su bajo rendimiento.