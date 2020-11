Leticia Siciliani contó, por fin, el motivo de su faltazo a “Masterchef celebrity”

La semana pasada llamó poderosamente la atención el silencio producido alrededor del faltazo de Leticia Siciliani a toda una semana de competición en “Masterchef celebrity”. Los seguidores del juego y los fans de la actriz comenzaron a pedir explicaciones y tiraban hipótesis alocadas. Y al parecer, La morocha se cansó y reveló la verdad.

La hermana menor de Griselda Siciliani no fue reemplazada y cuando volvió a las cocinas de Telefe tuvo requisitos que cumplir si es que no quería llegar directamente al próximo domingo de eliminación. Leti esta semana tuvo que cocinar con mucho esmero porque debía ser el mejor plato de cada gala, el lunes lo logró pero el miércoles no por lo que quedó con delantal negro.

Los rumores sobre su ausencia fueron muchos aunque se descartó inmediatamente que se haya contagiado de Covid-19. Y para no escuchar más versiones incorrectas, la joven de 28 años se volcó a Twitter y contó lo sucedido.

“Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte”, reveló e indicó que tanto la producción como sus compañeros la apoyaron mucho: “Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero pasó todo ahí en el momento. Muchas gracias a todos”.