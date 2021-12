Leo Sbaraglia confirmó una segunda temporada de Maradona Sueño Bendito y recordó el enojo de Dalma

Leo Sbaraglia fue como invitado a uno de los últimos programas de Los Ángeles de la Mañana y tras un repaso por su carrera, el actor confirmó la segunda temporada de Maradona Sueño Bendito, la serie de Diego en la que él representa a Guillermo Cóppola. Además recordó el enojo de Dalma Maradona con él y la charla que mantuvieron en la intimidad.

El artista resaltó que no le gusta hablar de su intimidad y porque le incomoda ver su nombre en los portales relacionado a algo que no sea laboral. Esa es la razón por la que le cuestan los reportajes que no tienen que ver con presentaciones de series o películas que protagoniza.

Sin embargo, se mostró incómodo al hablar de la serie de Diego Maradona, pero por los “problemas” que le trajo eso con una de las hijas del Diez.

En la serie Maradona, representa a Cóppola en los años en que se convirtió en manager y amigo del futbolista. “Me gustó mucho hacerlo, conocerlo a ‘Guillote’. Me parece que es un personaje muy divertido, un tipo con una gran maestría en su palabra, su carisma, un tipo magnético”, dijo al respecto.

“Me dio la posibilidad de estar con algunos de sus amigos, me invitó al River-Boca en Madrid. Es una serie que está muy bien hecha”, comentó y confirmó una segunda temporada de la serie que relata la vida del astro del fútbol.

El enojo de Dalma Maradona con Leo Sbaraglia

El estreno de la serie de Maradona generó todo una polémica y Sbaraglia recordó cómo se molestó con él Dalma Maradona. “Se habló mucho antes. Rarísimo, por eso me cuesta hacer reportajes porque abrís la boca y se pudre todo. No sabíamos qué iba a pasar con la serie, hacía un año y medio que la habíamos hecho y yo estaba un poco molesto”, contó el actor.

“Hice un comentario que no incluía a nadie más y Dalma se calentó... Dije que entendía que con la muerte de Diego, inesperada para todos, las reglas del juego habían cambiado. Pero no lo dije de una manera negativa ni lo estaba diciendo por nadie en particular”, expresó.

Pero ya pudo soluciona el tema con la hija del exfutbolista. “Enseguida conseguí su Instagram y le escribí. También, le escribí a su representante, conseguí su teléfono y pude hablar con ella”, explicó.