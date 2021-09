Leo García se sinceró en Los Mammones tras haber sido víctima de un ataque homofóbico: “Está violenta la calle”

Leo García visitó el living de Los Mammones y habló de todo con Jey Mammón. El cantante y compositor hizo un recorrido por si carrera artística y hacia el final del programa, habló del violento ataque homofóbico que vivió en plena calle y culpó al contexto de pandemia en el que vivimos que “nos tiene todos menos tolerantes”.

Jey Mammón le preguntó sobre la golpiza que sufrió por su elección sexual y el artista se sinceró acerca de lo que le provocó esa situación que lo agarró desprevenido y no se esperaba.

“Estamos todos un poco locos con lo que pasó con la pandemia. Hay una violencia de base y creo que está relacionado con eso que me pasó, por más de que haya sido un insulto homofóbico”, comentó Leo y resaltó: “Está violenta la calle”.

Leo García, fue víctima de la homofobia.

Además, aclaró que él no tuvo nada que ver con lo que pasó, ante las diferentes versiones que circularon sobre lo que había ocurrido. “Hay un video en el que se ve bien que yo estaba cruzando la calle y que no provoqué nada para que me sucediera eso”, expresó.

“Me compadezco con la gente que me agredió en ese momento porque entiendo que venimos de un momento muy difícil que está atravesando el mundo y la violencia está radicada”, reflexionó.

“No tengo ganas de buscar culpables y tampoco siento que yo haya hecho algo malo. Realmente fue así”, cerró el cantante que prefirió quedarse con lo bueno que estaba viviendo en el programa.

Con una serie de videos, García denunció los golpes recibidos por su elección sexual en un bar cercano a su domicilio. El artista publicó filmaciones propias en las redes sociales en las que aparecía en primer plano y con sangre que le brotaba de su frente y le corría por su rostro.

“Hablé con un chico, le tiré onda y así respondió”, soltó y luego reflexionó: “La homofobia en este país no para. No importa quién gane o pierda”.

“No voy a ir al hospital, no pueden hacer nada”, comentó en su momento y para responder los comentarios de sus seguidores, esbozó: “Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió”.