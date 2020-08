Leo García rechazó a Esmeralda Mitre para el trío en el Cantando, ella se enojó y lo quiere bajar del certamen

En las últimas horas, se dio a conocer la novedad de que Esmeralda Mitre se ofendió porque Leo García no habría aceptado una invitación que le cursó para formar parte de un trío junto a ella en el Cantando.

Es por eso que la actriz tuvo una dura reacción con el músico y lo amenazó de hacer todo lo posible para impedir que forme parte del certamen emitido por El Trece.

Este martes, García diálogo con Los Ángeles de la Mañana, y contó cómo fue la pelea entre ellos. “Yo me vi mucho en prensa, como que iba a estar participando en el Cantando junto con Melina De Piano. Yo no la hice la prensa, hay como 20 notas”, empezó manifestando el músico.

“¿Te gustaría estar?”, le preguntó Ángel De Brito.

“¡Obvio que quiero estar! El tema es que me re contra ilusioné. Quiero estar, quiero participar y quiero estar también al nivel del programa. Sabiendo que no es solamente un concurso para cantar bien, porque no se sabe qué pueda pasar. Es un reality, pero me parece que es una gran oportunidad para los músicos, que no tenemos la posibilidad de cantarle al público hasta el año próximo. Y este programa te da la posibilidad de cantarle a un montón de gente. Y la verdad que yo guardo un gran deseo de poder participar”, le contestó Leo.

“¿Y formar un trío con alguna pareja? Porque la escuché a Esmeralda Mitre…”, prosiguió Ángel.

“Sí, me había invitado Esmeralda, pero yo no había arreglado con ella. Anoche ella me mandó un mensaje medio enojada”, contó el músico, y agregó: “Se enojó y me dijo ‘¡No vas a participar, no vas a estar, no vas a ser participante!’. Me lo mandó con signos de admiración y con mayúsculas. Pasé un mal momento”, reveló García.

“¿Pero por qué se enojó?”, quiso saber el conductor de LAM.

“Porque ella quiere que yo sea parte del trío, pero yo quiero participar también. Yo le expliqué que quería entrar como participante, pero ella me contestó ‘¡No vas a participar, no vas a participar!’. Yo no me voy a pelear con ella, he ido a su casa, somos amigos. La verdad que me da mucha pena que Melina De Piano termine cantando con El Dipy”, le respondió Leo.

“El Dipy no está confirmado todavía, lo aclaro, mientras que vos estás en la lista”, le aclaró Ángel.

“Esmeralda tiene un tema con el poder, ella no puede echar a nadie ni bajar a nadie. Esta mina vive en una nube de pedos, no están buenas las amenazas”, cerró Yanina Latorre.