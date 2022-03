Leo Alturria rompió el silencio y habló sobre el mal momento de Lizy Tagliani: “Me partió el alma”

Luego de enterarse por los medios que Leo Alturria estaría otra vez en pareja, Lizy Tagliani abandonó un móvil y se mostró angustiada a través de un audio de Whatsapp en el programa “Intrusos”. A raíz de esta situación, el cordobés rompió el silencio y habló de su estado sentimental.

“Acá estamos, con bastante quilombo mediático, porque se salieron a decir cosas que me sorprendieron porque yo estaba en Córdoba, corté con Lizy y obviamente al principio se pensó que yo la había engañado con esta chica, como que no daban las fechas....Y no, yo hice mi duelo, la respeté a ella”, aseguró Leo en una entrevista al programa de América.

Y agregó: “Después de la relación, hablamos, quizás no le contaba ciertas cosas para no hacerla sentir mal porque ella todavía siente cosas por mí, lo hemos hablado un montón de veces y yo nunca me borré, nunca le solté la mano”.

“Hay algo confuso, porque en realidad no. Lo que ella quizás quiso interpretar es que la estaba remando, me quería volver a conquistar, quizás interpretó de esa manera un posible regreso. Yo por acercarme a ella me trataban de que no la soltaba, que era un tóxico, pero ella en realidad también necesitaba de mi apoyo y contención, pero no pasaba más de eso porque yo no la quería confundir”, expresó el cordobés.

“Yo le dije a ella que tenía las puertas abiertas para conocer el próximo amor que le surja. Una relación abierta no, porque si estamos en pareja no nos gustaría a ninguno de los dos estar con otra persona. Pero no me pareció bueno soltarla porque la vi sola. No la había escuchado llorar nunca, eso me partió el alma y le llegué a pedir disculpas por toda la situación que estaba pasando. No sé si hay posibilidad de volver, pero vamos a seguir siendo amigos”, cerró de forma tajante.