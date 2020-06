Leo Alturria habló sobre el estado de salud de Lizy Tagliani

Luego de la noticia de que Lizy Tagliani estaba contagiada de coronavirus junto a su asistente la Floppy, muchos de los famosos que la acompañaron en algunos programas se preocuparon de su salud.

Inclusive su novio, Leo Alturria a quien Lizy no veía desde hacía más de 80 días, tuvo un encuentro en vivo con un plástico de por medio pero igual los vecinos del edificio donde trabaja como encargado se preocuparon de la salud del joven y se manifestaron al respecto pidiendo su suspensión.

En comunicación con el programa “Nosotros a la Mañana” (El Trece), Alturria llevó tranquilidad a los fanásticos de Lizy y en comunicación con Tomás Dente dijo: “Con Lizy hablo bastante seguido, ella se siente bastante bien, no tiene síntomas, yo le voy preguntando a ver cómo se siente, me dice que está bárbara, se viene tomando la fiebre, está espléndida”, destacó el joven.

También el encargado de edificio comentó que a Lizy no le está causando problema la enfermedad por ser un caso asintomático pero teme por la salud de la gente que estuvo con ella y aún espera el resultado del hisopado.

Acerca de su situación Alturria dijo: “Yo también estoy bien, no tengo síntomas, no estoy con un cuadro febril. De hecho, estoy entrenando como lo venía haciendo siempre, no siento fatiga muscular, cansancio, no he perdido sentido del gusto, la verdad que con los síntomas vengo bastante bien”.

Por último, Alturria dijo: “Este martes me estarían haciendo el hisopado a mí, y de ahí ver el resultado para ver cómo sigue mi aislamiento. Pero yo creo que si da negativo vuelvo a mi vida normal digamos, a mi trabajo, a la rutina”, finalizó.