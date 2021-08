Lejos de los medios, Fabián Domán tiene un nuevo amor

Con una nueva vida, Fabián Domán dejó los medios y ahora trabaja en la actividad privada un poco más tranquilo y sin tantos horarios.

Luego de su divorcio con Evelyn von Brocke, el periodista estuvo en pareja con María Laura De Lillo con quien llegó a casarse en 2019, separándose a los pocos meses por los compromisos laborales del ex conductor y la falta de tiempo para compartir en pareja.

Este miércoles en “LAM” (El Trece) y luego de un enigmático, Ángel de Brito confirmó que Domán, actual Director Institucional del EDENOR, está en pareja.

“Está de novio nuevamente, después de su casamiento, el señor Fabián Doman. Tenemos la imagen”, comenzó diciendo el conductor del Trece.

Luego Yanina Latorre agregó: “Se llama Viviana, me reservo el apellido que también sé. Tiene 50 años, separada con tres hijos. Es una mina bien. No es mediática, no quiere ser famosa”, dijo la angelita.

“Me comuniqué con ellos para ver si era verdad. Está confirmadísimo”, dijo la rubia y luego sumó: “Espero que no salga a decir que es una amiga”.

Según la información del programa de espectáculos, la pareja se conoció gracias al trabajo de ella: “Fabián quería mudarse a donde se mudó, vive muy bien, por Barrio Parque. Llamó a una inmobiliaria famosa para empezar a ver departamentos y cuando llegó al lugar, vio a Vivi”, detallaron en el piso.

“Este es casamentero. Con todo lo que le pasó, sigue”, dijo Yanina sobre Doman quien ya tiene dos separaciones y dos hijos.